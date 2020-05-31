أحمد مرتضي : كنت علي وشك ضم رمضان صبحي للزمالك

أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، صباح اليوم الأحد ، أنه كان علي وشك اتمام صفقة للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي ، لينضم إلي صفوف القلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضي في حواره مع

الإعلامي سيف زاهر ععبر برنامجه ملعب أون تايم: " كنت علي وشك التعاقد مع رمضان صبحي في عام 2015 ، عندما كان ناشئ في الأهلي ، ولم يكن المبلغ كبير في تلك الفترة".

وأضاف أحمد مرتضي: " اتفقت مع رمضان صبحي علي أن يلعب للزمالك وقتها ، وحددنا مبلغ التعاقد ، وكنت سأذهب إليه أثناء تواجده مع معسكر المنتخب ، ولكن لم تتم الصفقة لأن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك أخبرني أن لا أذهب، وأنه سيقوم بتلك المهمة" .