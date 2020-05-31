أحمد مرتضى منصور يتحدث عن قضية محمود كهربا

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن قضية محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا إلى النادى الأهلى مؤكدا أن النادى الأبيض سيجصل على تعويضات ضخمة من هروب اللاعب.

أكد عضو مجلس إدارة الزمالك خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي سيف زاهر " أنه اجتمع بـ "كهربا"

بعد رحيله عن النادي الأبيض، لمناقشة عودته للفريق قائلا :" جلست مع كهربا بعد هروبه وطلب مني عقدا جديدا بأموال أكثر للتجديد مع الزمالك".

أضاف أحمد مرتضى "لكن مرتضى منصور وأمير مرتضى طلبا مني إيقاف المفاوضات لأنه هرب قبل نهاية الدوري وتمسك رئيس النادي والمشرف

على الكرة بعقد كهربا مع الزمالك الموثق في اتحاد الكرة‪".‬

تابع "اعتقد أنهما كان على حق، لأن ترضية كهربا كانت ستفتح مجالا أمام اللاعبين ليقوم من يريد زيادة في عقده بالتصرف بنفس الطريقة وكهربا حصل على مستحقات من الموسم الجاري مقدما قبل هروبه، وكل هذه التفاصيل في المحكمة الآن والزمالك سيحصل على تعويض كبير‪".‬ ‪وعن رحيل مصطفي محمد مهاجم الزمالك، قال نوافق علي رحيل مصطفي محمد، خلال الفترة المقبلة مقابل ٦ مليون يورو.‬