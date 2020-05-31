أحمد مرتضى منصور: الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر:" كهربا حصل على جزء من مستحقات الموسم الجديد كمقدم وكل ذلك

مثبت بالمستندات". وأضاف، أن بعد هروب التونسي حمدي النقاز دون علم النادي والجهاز الفني، فالفريق بات في احتياج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن لتعويض اللاعب الدولي التونسي.

وأوضح، أن الزمالك استطاع خلال الفترة الماضية حسم

صفقتين لكنه لن يعلن عنهما في الوقت الراهن.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك، إلى أن مجلس إدارة الزمالك استطاع حسم صفقتين، لكنه لا يعلم الكثير عن هذا الأمر لانه لا يحب التدخل في أمور خارج تخصصه. وأتم أحمد مرتضى منصور تصريحاته:" خلصنا صفقتين، وهذا الملف صعب للغاية ولا احب التدخل في هذه الأمور، كما أننا استطعنا التجديد مع المدرب باتريس كارتيرون".