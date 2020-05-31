أحمد مرتضى منصور: شخصيتي قريبة من والدي



أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه شخصيته قريبه بشكل كبير لشخصية والده على عكس شقيقه أمير مرتضى، الذي يميل أكثر إلى الهدوء.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر:"شخصيتي الاقرب لوالدي، وارتحت كثيرا بعدما تولي أمير منصب مدير الكرة لانني كنت مسؤول عن العديد من الملفات داخل

الفريق".

وأكد:" أنه كان متخوف من تولي شقيقه أمير مرتضى منصب مدير الكرة في النادي، لان البعض كان يفسر بذلك أن الزمالك سيصبح "عزبة " على حد وصفه".

وأشار إلى أن شقيقه أمير كان اكتشاف في منصب مدير الكرة، واثبت كفاءة بالارقام والبطولات التي ساهم في تحقيقها.

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وأردف أن الصفقات تتم دائما بخطة مسبقة مع مرتضى منصور رئيس النادي، لافتا أنه الأمور تبدأ من عنده وأيضا تنتهي عنده.

وأكمل:" رئيس النادي تمسك باتمام صفقتي طارق حامد وعلي جبر رغم اغلاق هذا الملف وقتها، وأغلب الصفقات كانت تتم داخل منزلي".

وأتم تصريحاته:" حسين السيد لاعب الاهلي كان على وشك التوقيع للزمالك في وقت سابق داخل منزله، لكنه في النهاية لم تحسم الصفقة وقرر التوقيع للأهلي واحترمت ذلك واتصلت به هاتفيا وهنأته على ذلك".