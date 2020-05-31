أحمد مرتضي يكشف أسباب خلافه مع عمرو الجنايني

كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزماك الحالي، عن سبب الخلاف بينه وبين عمرو الجنانيني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحادالكرة.
وقال أحمد مرتضي في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " سبب الخالق بيني وبين وبين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحادالكرة ، هو ماحدث وما اتخذ من إجراءات بعد مباراة قمة الدوري، وانه تم إلغاء مباريات في القسم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم تلغي مباراة الأهلي والزمالك".
وأضاف: " الموضوع أتخذ بطريقة التعنت بيننا وبين اتحاد الكرة بشأنالمباراة الأخير ة بين الأهلي والزمالك بمباراة القمة اظلخيرة بالدوري الممتاز".
ويذكر أنه بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة الأخيره بالدوري المصري ، أعلن الاتحا\ المصري لكرة القدم فوز الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
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