جمهور الأهلي يدعم سراج الدين بعد أزمته مع تركي آل الشيخ

انتفض جمهور الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في أزمته مع المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الاهلي .
وشهد موقع تويتر تصدر 3 هاشتاج على الترتيب بمشاركة عشرات الالاف من رواد الموقع لدعمعضو الأهلي الشاب ورفضهم الهجوم الذي شنه تركي ال الشيخ عليه .
وعدد المشاركون في الوسوم مناصب الدكتور محمد سراج الدين سليل أحد العائلات العريقة في مصر ويعمل دكتور مساعد في الجامعة الأمريكية ووالده اللواء زكريا سراج الدين أحدأبطال حرب أكتوبر . على موقع فيس بوك لم يختلف الأمر كثيرا بعدما شهد قيام الالاف تغيير صورة حسابتهم الشخصية بصورة سراج .
رافضين ما قاله المستشار تركي الشيخ في حق سراج مؤكدين أنه أحد شباب مصر الواعد وصاحب المكانة العلمية المرموقة والأصل الطيب . وكانت الساعات الماضية شهدت دخول الثنائي في تراشق حاد وتبادل للعبارات الساخنة عبر حسابهما على موقع فيس بوك
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