نجم منتحب اليد يتحدث عن عودة النشاط الرياضي في فرنسا

تحدث محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي نيك أولمبيك الفرنسي، عن إلغاء النشاط الرياضي في فرنسا بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت السلطات الفرنسية في وقت سابق، إلغاء النشاط الرياضي في فرنسا على إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال سند خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناةأون تايم سبورت، " الموسم الحالي أٌلغى، ومن المقرر انطلاق الموسم الجديد ابتداءًا من 23 سبتمبر المقبل".
وأضاف نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، "أواصل تدريباتي الفردية من المنزل في فرنسا بسبب الإجراءات الاحترازية للمكافحة
وتابع " لم قرارًا بشأن بقائي في فرنسا أو العودة إلى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسفر".
وأعرب سند عن تمنيه انطلاق كأس العالم لكرة اليد للرجال في موعده، الذي من المقرر أن تحتضن فعاليته مصر في شهر يناير من العام المقبل.
يذكر أن محمد سند حاز على لقب أفضل جناح في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
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