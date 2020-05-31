محمد فضل: حسام غالي الأنسب لرئاسة الأهلي مستقبلا

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تلقي عرضا هو وحسام غالي أن يكونا مديرا للمنتخب في عهد أجيري.
وقال فضل خلال حواره ببرنامج الماتش الذييقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتعرض علينا أن نكون مديرا للمنتخب في عهد اجيري بشكل رسمي من هاني ابوريدة ولكن محمود الخطيب رفض وطالبني بالاستمرار في الأهلي".
وأكمل: "لست أخطط للتواجد في الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون حسام غالي رئيسا للفريق بعد اكتساب الخبرات وهو جزء من تاريخ النادي والأنسب له".
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