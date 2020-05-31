رياضة | بديل النقاز يحدد شرطه للإنضمام إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بديل النقاز يحدد شرطه للإنضمام إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن حسين بن عيادة الظهير الأيمن لقسنطينة الجزائري أبدى موافقته المبدئية على الإنضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وقام النجم الجزائري بوضع شرطًا وحيدًا من أجل إتمام الصفقة وارتدائه القميص الأبيض في الموسم الكروي المقبل.

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واشترط بن عيادة الإنضمام إلى القائمة الأفريقية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع القلعة البيضاء من أجل الموافقة على اللعب للزمالك.

وأبدى مسئولو النادي الجزائري موافقتهم على اتمام الصفقة في فترة الصيفية المقبلة.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع بن عيادة من أجل تعويض هروب الظهير الأيمن للفريق التونسي حمدي النقاز.