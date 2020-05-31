رياضة | براميدز يخطط لضم أحد نجوم النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر براميدز يخطط لضم أحد نجوم النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن مسئولي براميدز أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع مالك بعيو نجم خط وسط النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع الصريح التونسي بأن براميدز بدأ في فتح خطوط اتصال مع وكيل بعيو الذي شارك من قبل مع المنتخب الأولمبي التونسي.

وأكد الموقع التونسي أن النجم التونسي البالغ من العمر 21 عامًا لم يحسم أمره بعد، حيث أعلن في وقتٍ سابق عن رغبته في الاحتراف الخارجي في الدوري الفرنسي أو الخليج العربي.

وأوضح الموقع التونسي أن براميدز لم يكتف بالمفاوضات مع كريم عريبي نجم هجوم النجم الساحلي بل وأعلن عن رغبته في التعاقد مع بعيو أيضًا.