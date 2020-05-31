رياضة | برشلونة يصدم يوفنتوس بشأن موهبة الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم يوفنتوس بشأن موهبة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي، أن نادي برشلونة رفض طلب يوفنتوس بشأن التعاقد مع إنسو فاتي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحدد يوفنتوس التعاقد مع إنسو فاتي جناح نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة، ضمن الصفقة التبادلية التي قد تحدث بين الفريقين.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة أرسل رسالة إلى يوفنتوس أنه لن يتم الاستغناء عن فاتي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يعتبر فاتي مستقبل الفريق في الوقت الحالي والمستقبل، وأنه لن يتم الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

وشارك فاتي مع برشلونة خلال 24 مباراة هذا الموسم، تمكن من تسجيل خمسة أهداف.