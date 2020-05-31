رياضة | نجم الأهلي مطلوب في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مطلوب في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن التونسي على معلول نجم الأهلي كشف لبعض اللاعبين المقربين منه في الفريق أن العرض الذي تلقاه عبر وكيله من العين الإماراتي سوف يتم إرساله لإدارة القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وسيقوم مسئولو العين الإماراتي بتقديم العرض بشكل رسمي وذلك بعد حسم موقف النشاط الرياضي في مصر أو في الإمارات.

وتلقى علي معلول العرض الإماراتي عن طريق وكيله بواقع الحصول على مبلغ 3 مليون دولار سنويًا في حال موافقته الإنضمام إلى صفوف العين الإماراتي.

ووصلت العديد من العروض الخليجية في وقت سابق للنجم التونسي من أجل الرحيل عن صفوف المارد الأحمر إلا أن معلول تمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي، حيث أنه يتقاضى راتب سنوي يبلغ مليون دولار سنويًا في عقده الجديد الذي قام بتوقيعه مع الأهلي قبل الموسم الماضي.