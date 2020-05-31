رياضة | مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة جديدة بشأن أحقية النادي في الفوز بلقب نادي القرن الإفريقي عن النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "في عام 1996 كان ترتيب الأندية الأفريقية المحدد لنادي القرن هو الزمالك في الصدارة ويليه كانون ياوندي ثم الرجاء المغربي والأهلي رابعاً".

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وتابع: "الأهلي كان رابعا كيف يتم منحه لقب نادي القرن، وحصلت على الإثباتات لكلامي هذا عبر وثيقة حصلنا عليها من الاتحاد الإفريقي وتاخرنا في الحصول على حقنا بسبب وجود عيسى حياتو في الكاف"

وأضاف رئيس الزمالك: "عيسى حياتو كان متورط في صفقة مشبوهة مع مصطفى مراد فهمي عضو الاتحاد وقتها وهو منتمي للأهلي بالتاكيد، لذا تم منح اللقب للأهلي".

واختتم: "حاليا اجهز قضية للحصول على لقب منتخب القرن للمنتخب المصري وليس الكاميروني مجاملة لعيسى حياتو، المبدأ واحد وهو الحصول على حقوق بلدي وحقوق نادي الزمالك ليس بيني وبين الأهلي أي أزمة بخصوص نادي القرن ولكن أطالب بحقوق الزمالك".