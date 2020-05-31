رياضة | نجم مانشستر سيتي يحدد شرط مفاجئ لتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يحدد شرط مفاجئ لتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي قد حدد شرطًا، من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن دي بروين سيجدد عقده مع مانشستر سيتي، في حال إلغاء العقوبة الموقعة على النادي.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين متتاليين، بسبب اللعب المالي النظيف.

وعلق كيفين دي بروين، قائلا:" أخبرنا النادي أنه سيتم عمل استئناف في هذا الأمر، موسمين دون المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا صعب للغاية، إذا كانت عام واحد سأرى".

ويتنافس على ضم دي بروين كل من ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة الى باريس سان جيرمان.