رياضة | عمرو الجنايني يوضح موعد انتهاء الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني يوضح موعد انتهاء الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة كرة القدم المصرية، عن موعد انتهاء الموسم المقبل 2020/2021.

وأدلى الجنايني بتصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة MBC قائلاً: "يجب أن يستعد مصر لإستئناف النشاط الرياضي في المستقبل، مع وجود دراسة كافية حول الارتباطات الدولية ومواعيد المباريات".

وأضاف: "ستقام دورة الألعاب الأزليمبية في العام القادم يوم 8 أغسطس، وبالتالي يجب أن ينهي إتحاد الكرة الموسم الكروي في يوم 21 يونيو 2021".

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وتابع: "سيتم توفير عدة ملاعب مجهزة لاستقبال المباريات عند عودة الدوري، لكننا لا نعلم مصير البطولة حتى الآن، فالأمر بيد الحكومة المصرية".

واستطرد: "نريد عودة الدوري، لكننا لا نعلم الموقف النهائي، الجميع في اللجنة يريد استئناف النشاط".

وحول حالة محمود سعد، المدير الفني للإتحاد المصري، والذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، أتم: "تحسنت حالة محمود سعد إلى حد كبير، ويبدو وأنه في طريقه للتعافي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل إتحاد الكرة، وعزل جميع المخالطين به".

وقرر الإتحاد المصري تعليق النشاط الكروي في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا.