رياضة | نجم الزمالك يطلب تحديد مصيره

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يطلب تحديد مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، مطالبة أحد نجوم النادي بتحديد مصيرهم من الإستمرار مع الفريق، خلال الموسم المقبل.

وأكدت المصادر، أن حازم إمام، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، طلب من مجلس إدارة الفريق تحديد مصيره بشكل عاجل، سواء بالبيع أو التجديد.

وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق دون مقابل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت بعض التقارير، لتلقي حازم إمام عروض من أندية الإسماعيلي والإتحاد السكندري، فضلاً عن بعض العروض الخليجية.

وقاد اللاعب الجبهة اليمنى للفريق خلال الموسم الحالي، بعد رحيل التونسي "حمدي النقاز" عن الزمالك منذ عدة أشهر.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع عدة لاعبين في مركز الظهير الأيمن، أبرزهم كريم العراقي لاعب النادي المصري، وحمزة المثلوثي نجم النادي الرياضي الصفاقسي.

وخاض اللاعب 18 مباراة مع نادي الزمالك هذا الموسم بجميع المسابقات، تمكن خلالها من صناعة هدف وحيد، وقاد الزمالك لتويج ببطولتي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.