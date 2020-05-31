رياضة | الشناوي يوضح موقفه من عروض السعودية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشناوي يوضح موقفه من عروض السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح "أحمد الشناوي" حارس مرمى نادي بيراميدز، حقيقة العروض المقدمة له من الدوري السعودي، للإنتقال له بحلول فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية: "لا أفكر في ترك بيراميدز والرحيل بنهاية الموسم".

وأضاف: "لم أتلق أي عروض رسمية من الدوري السعودي، وكل ما يثار حالياً عارٍ تماماً من الصحة".

وأتم: "أركز حالياً مع فريقي بيراميدز، وجاهز للمنافسة على مركز حراسة المرمى، سواء مع مهدي سليمان زميلي الحالي، أو شريف إكرامي عند انضمامه للفريق مطلع الموسم المقبل".

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وخسر الشناوي موقعه في حراسة مرمى بيراميدز لمصلحة المهدي سليمان خلال الموسم الجاري، وهو ما رشحه للرحيل عن الفريق.

وترددت أنباء عديدة، عن رغبة نادي إتحاد جدة السعودي في ضم الشناوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، كجزء من خطة النادي السعودي لإعادة الفريق لسابق عهده.

وانضم الشناوي لنادي بيراميدز في صيف عام 2018 من نادي الزمالك، في صفقة بلغت 2.65 مليون يورو.

وخاض اللاعب 39 مباراة مع بيراميدز خلال الموسمين الماضيين، تمكن من الحفاظعلى نظافة شباكه خلال 17 مباراة منها.