رياضة | أزارو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزارو يتسبب في أزمة داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة في الساعات الماضية داخل النادي الاهلي بين المدرب السويسري رينيه فايلر ولجنة التخطيط بسبب اللاعب المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق المعار لنادي الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرفض فايلر عودة ازارو إلى الفريق مرة أخرى، وأبلغ إدارة النادي بيبع اللاعب المغربي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أو إعارته مرة أخرى.

وسوف يعتمد مدرب النادي الأهلي في الموسم المقبل على الثنائي مروان محسن وأليو بادچي، ويبحث الفريق حاليا على مهاجم جديد للتعاقد معه في الميركاتو لتدعيم صفوف الفريق.

واستبعد المدرب السويسري ازارو من حساباته بشكل نهائي في خطة النادي للموسم الجديد، ويرى أن إمكانية اللاعب المغربي لن تسمح له بالبقاء مع النادي خلال الفترة القادمة.