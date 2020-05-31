رياضة | مفاجأة.. حارس الزمالك يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حارس الزمالك يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك في الساعات الماضية من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث نادي الزمالك على عرض قوي من أجل بيع عواد في الميركاتو الصيفي وذلك بعد فشل كل المحاولات لإعارته لنادي في الدوري المصري.

ومنح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الضوء الأخضر للإدارة من أجل بيع عواد، وأكد أنه يرفض فكرة بقاءه مع الفريق في الموسم الجديد.

حيث سيتعمد كارتيرون على الحارسين محمد ابوجبل ومحمود جنش بعد عودته من الإصابة في الفترة الأخيرة، وتخشى إدارة النادي من الازمات بعد تراجع عواد إلى المركز الثالث في مركزه بالنادي.