رياضة | بشكتاش يحدد بديل محمد النني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشكتاش يحدد بديل محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير تركية اليوم عن تحديد فريق بشكتاش التركي بديل للدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق والمُعار من صفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن لاعب وسط بازل السويسري، تولانت تشاكا هو من دخل حسابات بشكتاش للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ليكون بديلًا النني.

ويعد تولانت تشاكا الشقيق الأكبر لنجم آرسنال، جرانيت تشاكا، ولعب في صفوف بازل، وأعير لفترة إلى صفوف جراسهوبرز

وكان محمد النني قد أثيرت أزمة بينه وبين بشذتاش بسبب مستحقاته المتأخرة خلال الفترة الماضية، وأشارت الصحف عن احتمالية عدم تجديد إعارة النني من أرسنال أو شراء عقده من جانب بشكتاش ، في ظل الأزمة الاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.