رياضة | المصري عينه على ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري عينه على ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي المصري تحت قيادة طارق العشري لحسم ملف الصفقات والتدعيمات الجديدة للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن المصري تحت قيادة طارق العشري يسغي للتعاقد مع ثنائي نادي الزمالك كريم بامبو ومحمد عنتر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن اللاعبين يتمتعوا بمهارة عالية فى خط الهجوم.

وكان بامبو وعنتر خرجوا من حسابات باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك والذى يسعي لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكان الزمالك قد أبدي رغبته فى التعاقد مع كريم العراقي ومحمود وادي لاعبي المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.