رياضة | يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة فريق ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب التعاقد مع نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الريدز يرغب فى التعاقد مع اللاعب الفرنسي وجناح البلوجرانا عثمان ديمبيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان اللاعب قد إبتعد عن المشاركات خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابات المتكررة مما جعل إدارة البارسا تفكر فى رحيله خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان ليفربول يبحث التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزج الألماني ولكن مطالب الفريق الألماني المادية قد تعرقل الصفقة ويتجه ليفربول نحو ديمبيلي.