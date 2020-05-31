رياضة | آخر تطورات عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أخر التطورات في مسألة عودة النشاط الرياضي في ظل التوقف الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"الموقف الرسمي للاتحاد في مسألة عودة الدوري مبني على موقف الدولة المصرية".

وتابع :"لكي يكون هناك قرار باستئناف الدوري فهو سيخرج من مجلس الوزراء وليس اتحاد الكرة وهو يعتمد على أمور كثيرة".

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وواصل :"عندما ترى الدولة بأنه من الممكن استئناف الدوري في موعد ما فهنا يأتي دور اتحاد الكرة والذي سيكون بناء على قرار الدولة المصرية".

وأشار :"اتحاد الكرة أجرى عدة اتصالات مع الأندية في الفترة الأخيرة، ولكن للأسف الشديد جزء من الجمعية العمومية لم تستقبل اللجنة الخماسية بشكل جيد وهو ما تسبب في نوع من الجفاء".

وأتم حديثه :"من وجهة نظري أن تقام انتخابات اتحاد الكرة في ميعادها بشهر أغسطس المقبل".