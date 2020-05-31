رياضة | وزير الرياضة الفرنسي السابق: قرار إلغاء الدوري لم يكن صائبًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة الفرنسي السابق: قرار إلغاء الدوري لم يكن صائبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد باترك كانر وزير الرياضة الفرنسي، أن قرر إلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم لم يكون قرارًا صائبًا، موضحًا أنه كان يجب استكمال المنافسة كما حدث في الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال كانر في تصريحات إلى إذاعة "فرانس انتر" اليوم السبت إن رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الفرنسي للعبة "لم يكن لديهما أي فرصة".

وأضاف كانر ، الذي شغل منصب وزير الرياضة الفرنسي من 2014 إلى 2017 ، : "ربما كانت المسابقات ستستأنف نشاطها مجددا في يونيو المقبل".

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وفي نهاية أبريل الماضي ، أصبح الدوري الفرنسي أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تنهي الموسم دون استكماله بسبب أزمة كورونا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قال أمام البرلمان الفرنسي إن موسم 2019 / 2020 الرياضي لا يمكن استئنافه.

وكان الدوري الألماني (بوندسليجا) أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها وذلك في منتصف مايو الحالي كما تسعى دوريات إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إلى إلى السير على نفس النهج واستئناف فعالياتها في يونيو المقبل.

وقال كانر : "بصدق ، كنت أفضل مشاهدة الدوري الفرنسي في التلفزيون على مشاهدة البوندسليجا"