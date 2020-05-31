رياضة | مدرب الزمالك السابق: أنا أول من منحت شيكابالا الفرصة.. وأحب محمد صلاح وكلوب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق: أنا أول من منحت شيكابالا الفرصة.. وأحب محمد صلاح وكلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني دراجوسلاف المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إنه أول من اشرك محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفريق الأبيض عندما كان في سن الـ17 عام.

وقال مدرب الأبيض السابق في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"سعيد بعودة الدوري الألماني فأنا أراه الأفضل في أوروبا والعالم من ناحية التنظيم، والكل يعلم أن ألمانيا دولة رياضية".

واضاف :"أتمنى أن تختفي كورونا وتعود الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى مثلما كانت".

وتابع :" أتذكر جمال حمزة وشيكابالا مع الزمالك فالأخير كان عمره 17 عاما وأنا أول من أشركته مع الفريق الأول".

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وأردف :"وجه التحية إلى نادي الزمالك على الفترة التي قضيتها فيه والذي يملك الكثير من الجماهير حيث أعتبر نفسي واحدًا منهم".

وواصل :"كنت أتمنى الاستمرار على رأس القيادة الفنية للزمالك من أجل بناء فريق قوي ولكن في النهاية رحلت وهذه هي كرة القدم".

وأشار :"الأهلي كان أفضل من الزمالك خلال الفترة التي تواجدت فيها على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض".

وأكمل :"أنا جاهز لتدريب منتخب مصر إذا أردتم ذلك، وفي حالة وجود دعوة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك فسألبي الدعوة على الفور".

وأتم :"أشاهد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ومحمد صلاح لاعب الريدز وأحبهما كثيرًا".