رياضة | بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، استقر على رحيل 4 لاعبين عن صفوف القلعة البيضاء، نهائيًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " إدارة نادي الزمالك قررت رحيل كابونجو كاسونجو، على خلفية عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكانيات اللاعب".

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وأضاف: " كما استقر نادي الزمالك على رحيل حميد أحداد المعار لصفوف نادي الوداد المغربي، وكذلك رزاق سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري، ومعروف يوسف المعار للمقاولون العرب".

وفي سياق آخر، ارتفعت أسهم الأنجولي أري بابل لاعب فريق الكرة الأول بنادي أول أغسطس الانجولي، للانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فتره الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك أكثر من لاعب مرشح للانضمام إلى الفريق، ولكن الأقرب اري بابل لاعب اول أغسطس الأنجولي هو الأقرب حتى الآن.

وأضاف المصدر ذاته بأن أمير مرتضى قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع اللاعب، بعد ان رحب بابل بالانتقال إلى الزمالك في انتقالات الصيف المقبلة.