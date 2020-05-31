رياضة | نجم برشلونة يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني مازال معلقاً في الهواء حتى الآن خاصة بعد أن قرر بايرن ميونخ عدم تفعيل بند خيار الشراء في عقد النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة Football Insider العالمية إلى أن كوتينيو انضم إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء في الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو ولكن النادي البافاري أعلن عدم تفعيله لهذا البند في عقد النجم البرازيلي.

وأفادت الشبكة العالمية بأن توتنهام الإنجليزي يمكنه التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وكشفت الشبكة العالمية أن كوتينيو البالغ من العمر 27 عامًا ارتبط بالإنتقال إلى نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وآرسنال كما أن برشلونة مستعد لإدراجه في صفقاته التي يسعى لإبرامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.