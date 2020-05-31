رياضة | صبري المنياوي يكشف كواليس اقالته من منصب مدير الكرة بالإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر صبري المنياوي يكشف كواليس اقالته من منصب مدير الكرة بالإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صبري المنياوي مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على أنه لا يعلم السبب وارء إقالته من منصبه.

وقال المنياوي في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"لا اعرف السبب وراء رحيلي عن النادي الإسماعيلي.. أنا ابن النادي وتحت أمره في أي وقت".

وأضاف :"لست غريبا عن النادي لكي نفشي سبب الرحيل عنه، أنا لا أعرف السبب الرئيسي ولم أسـأل بعد تبليغي بالإقالة من منصبي".

وزاد :"أحد أعضاء مجلس إدارة النادي تحدث معي ووجه لي الشكر على الفترة التي قضيتها مع النادي كمديرا للكرة".

وأشار :"من الوارد أن يكون قرار إقالتي تخيفضا للموارد المالية في الفريق، على الرغم أننا وافقنا سابقا على تخفيض الرواتب".

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وأوضح :"أنا رجل رياضي وأحب العمل في جميع الأندية التي عملت بها، وهو الأمر الذي أحزنني".

وتابع :"الرحيل عن النادي الإسماعيلي سيجعنلي أعود مرة أخرى إلى منصب المدير الفني عبر بوابة أحد الأندية".

وأردف :"أنا مع النادي الإسماعيلي لا أفكر في أي منصب طالما أنا متواجد في الدراويش".

وأكمل :"أدعو الله أن أتولى تدريب أحد الأندية الجيدة والتي تملك مجلس إدارة مستقر".

وعن موقف النادي من تجديد تعاقده مع فخر الدين بن يوسف قال :"تحدثت مع وكيله وهو في تونس واطمأنيت عليه، ووكيله أبلغني بأن اللاعب يريد البقاء في الإسماعيلي وأبلغت الإدارة بذلك".

وأتم تصريحاته قائلًا :"فخر الدين بن يوسف لاعب محترم للغاية ومحترف بمعنى الكلمة ونتمنى له التوفيق سواء استمر مع الإسماعيلي أو انتقل لناد أخر".