رياضة | صفقة الزمالك المنتظرة.. ماذا قدم آرى بابل مع أول أغسطس ؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك المنتظرة.. ماذا قدم آرى بابل مع أول أغسطس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المهاجم الأنجولي آرى بابل جناح فريق أول أغسطس، على مشارف الانتقال إلى الزمالك في انتقالات الصيف المقبل، خاصة بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بارتداء القميص الأبيض.

وكشف اللاعب عن العلاقة القوية التي تربطه بثلاثى الفريق الأبيض شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، وهو ما يحفزه للعب لفريق الزمالك.

لم تكن المرة الأولى التي يعرف فيها إسم اللاعب بالنسبة للشارع الرياضي المصري، حيث كانت هناك مفاوضات مع اللاعب منذ 2016 من جانب النادي الأهلي بعد توصية من مواطنه الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأحمر السابق، وتردد إسمه في أكثر من ميركاتو ولكن باءت جميعها بالفشل.

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آري بابل صاحب الـ26 عاما، والذي سمي بهذا الإسم نسبة إلى للنجم الهولندى راين بابل لاعب ليفربول السابق، عرف للأندية المصرية بعد تألقه مع ناديه الأنجولي وخاصة ظهوره اللافت في دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض 11 لقاء في 3 نسخ من البطولة، وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

وكانت لبابل تجربة احترافية في فريق سبورتنج لشبونه في عام 2017، والذي غادره 2018، وظهر معه في 31 مباراة وصنع هدف وحيد.

وينتهي عقد بابل مع أول أغسطس الأنجولي نهاية الموسم الحالي، والذي يتيح له الانتقال إلى أي فريق دون الرجوع إلى ناديه في صفقة انتقال حر ماجعل اللاعب مطمع للكثير من الأندية.

يضاف إلى ذلك امتيازات أخرى، كقدرته على اللعب في أكثر من مركز في الملعب، منها المهاجم الصريح والجناحين بالإضافة إلى وسط الملعب، فضلا عن الدقة في التمرير والتصويب على المرمى بشكل رائع.