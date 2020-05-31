رياضة | بيراميدز يراقب ثنائي النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يراقب ثنائي النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي بيراميدز رغبته في التعاقد مع الثنائي مالك بعيو وكريم العريبي لاعبا النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "الصريح" التونسي بأن نادي بيراميدز يسعى للتعاقد مع الثنائي وتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعدما قدما مستوى مميز مع الفريق التونسي.

الموقع أضاف بأن بعيو لم يحسم موقفه من الانتقال إلى بيراميدز حيث أعلن في وقت سابق رغبته في الاحتراف بأوروبا.

الموقع ذكر بأن بيراميدز لم يكتفي فقط برغبته في ضم الجزائري كريم العريبي والذي أعلنه في وقت سابق بل ويسعى أيضا لضم مالك بعيو لاعب خط الوسط.

أقرأ أيضا.. جون أنطوي يحسم الجدل بشأن رحيله عن بيراميدز

Advertisements

ومن جانب آخر كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، موقفه الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الغاني جون أنطوي في تصريحات لموقع "FootballMadein الغاني"، إنه مستمر مع نادي بيراميدز، بالموسم الجديد ولا يفكر بالرحيل في الوقت الحالي.

وتابع: "الأنباء التي تتردد غير صحيحة، لا أريد الرحيل عن بيراميدز، يتبقي في عقدي موسمين، أرغب في البقاء وتحقيق لقب الكونفدرالية".

وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن التعاقد مع جون أنطوي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة بعقد يمتد لثلاث مواسم وينتهي في عام 2022.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه، والعودة إلى الدوريات الخليجية مرة أخرى.