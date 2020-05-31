شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا توافق على إقامة سباقين في «فورمولا 1» بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وزارة الصحة النمساوية، السبت، إن سباقات «فورمولا 1» للسيارات يمكنها استئناف الموسم في النمسا بسباقين بدون جماهير في 5 و12 يوليو.

وتعين على بطولة العالم المؤجلة، التي كان من المنتظر انطلاقها في أستراليا في مارس، إلغاء أو تأجيل سلسلة من السباقات، من بينها سباقها الأشهر في موناكو، بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتقع حلبة سباق جائزة النمسا الكبرى، المملوكة لشركة مشروبات الطاقة رد بول، بالقرب من قرية سبيلبرج على بعد 200 كيلومتر (124 ميلا) جنوب غربي العاصمة فيينا.

ومن المتوقع أن تعلن «فورمولا 1» عن جدول معدل للسباقات في بداية الأسبوع المقبل حيث من المنتظر إقامة سباق في المجر المجاورة، بدون جماهير أيضا، بعد سباق النمسا.

وبعد ذلك سيقام سباق على حلبة سيلفرستون في بريطانيا، وستكون حلبة هوكنهايم في ألمانيا خيارا بديلا إذا حالت ظروف الحجر الصحي دون إقامة السباق، بالإضافة لسباقات في إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا.

وتأمل «فورمولا 1» في إقامة ما بين 15-18 سباقا، بدلا من 22 سباقا كما كان مخططا في البداية وهو رقم قياسي، لينتهي الموسم في أبوظبي في ديسمبر بعد سباقات في آسيا والأمريكتين.

وكانت النمسا من بين الدول التي بدأت تخفيف القيود مع تراجع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وقال الاتحاد الدولي للسيارات يوم الخميس إن كل فريق من الفرق العشرة المشاركة في «فورمولا 1» سيُسمح له باصطحاب 80 فردا بحد أقصى في كل سباق عندما ينطلق الموسم في يوليو.

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ومن المرجح أن تتجاوز الأعداد ألف فرد مع إضافة المراقبين والعمال والأطقم الطبية وآخرين.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في موقعها على الإنترنت إن المنظمين قدموا خطة أمنية شاملة واحترافية لتجنب العدوى.

وقال وزير الصحة رودولف أنشوبر: «تدعو الخطة إلى إجراءات صحية صارمة واختبارات دورية وفحوصات للفرق وموظفيها».