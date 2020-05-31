شكرا لقرائتكم محمد فضل: "بتهاجم عشان محايد" .. وأرفض اللجان الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ان اللجان الالكترونية التي تتحدث باسم الاندية عبر صفحات السوشيال ميديا تصنع فتنة كبيرة بين الجماهير. وقال فضل خلال تصريحات تلفزيونية: "لست صدامي وظهوري في الاعلام للحديث، دائما ياتي باذن مسبق من اعضاء اللجنة. Advertisements واردف: أرفض الحديث باسم لجان الاتحاد في ظل وجود لجنة اعلامية توفر كل طلبات الاعلام. واكد: ارفض فكرة اللجان الالكترونية للاندية عبر السوشيال لانها تصنع الفتنه بين الجماهير. وعن تأثير انتماؤه على عمله داخل الجبلاية قال: افصل تماما بين انتمائي للاهلي وبين عملي في اتحاد الكرة، فدائما اكون على الحياد وهذا يعرضني لهجوما حادا عبر السوشيال ميديا من خلال اللجان.

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