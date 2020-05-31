شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سنتعاقد مع 3 لاعبين و20% زيادة فى عقد كارتيرون الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن أحمد مرتضى منصور أنهى الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على العقد الجديد مع الفريق.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "إنه تم الاتفاق بشكل رسمى مع الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق وتم تجديد تعاقده لمدة عام بزيادة بلغت 20% من قيمة تعاقد الموسم الماضي".

وأضاف رئيس الزمالك: "تم الاتفاق مع كارتيرون على ابرام 3 صفقات مميزة فى موسم الانتقالات الصيفية، ولسنا فى حاجة لأكثر من ثلاثة تدعيمات فى بعض المراكز بجانب اللاعبين المعارين التي يمتلكها الفريق".

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وأضاف رئيس الزمالك: "سأتقدم بملف للاتحاد الدولى للمطالبة بحق مصر فى لقب منتخب القرن والذى تم منحه للكاميرون كمجاملة لعيسى حياتو رئيس الكاف السابق".

وعن قضية بطل القرن، قال رئيس نادى الزمالك: الأهلى كان فى المركز الرابع بترتيب نادى القرن: "فى عام 1996 كان ترتيب الأندية الأفريقية المحدد لنادى القرن كالاّتي: الزمالك فى الصدارة ويليه كانون ياوندى ثم الرجاء المغربى والأهلى رابعاً".

وأوضح: "ليس بينى وبين الأهلى أى أزمة بخصوص نادى القرن ولكن أطالب بحقوقي، وسبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الكاف".

وتابع رئيس الزمالك: "من لا يصدقنى بخصوص ترتيب الأهلى فى معايير نادى القرن العشرين بأفريقيا فعليه التوجه لمقر الكاف من أجل التأكد بالمستندات".