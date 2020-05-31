شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: شخصيتى تشبه والدى وشقيقى أمير اكتشاف فى منصب مدير الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن شخصيته الأقرب لوالده، مؤكدا انه شعر بالارتياح بعدما تولي أمير منصب مدير الكرة لأنه كان مسئول عن العديد من الملفات داخل الفريق.
أضاف أحمد مرتضى منصور خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1" أن شخصية أمير شقيقه تميل إلى الهدوء بغكس شخصيته.
تابع أحمد مرتضى :" أنه كان متخوف من تولي شقيقه أمير مرتضى منصب مدير الكرة في النادي، لان البعض كان يفسر بذلك أن الزمالك سيصبح "عزبة " على حد وصفه أمير كام اكتشاف في منصب مدير الكرة، واثبت كفاءة بالارقام والبطولات التي ساهم في تحقيقها.
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