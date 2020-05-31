شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: رمضان صبحى كان هيمضى للزمالك في 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تفاوض مع رمضان صبحى جناح النادى الأهلى موشم 2015.
قال أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1:" رمضان صبحى كان هيمضى للزمالك في 2015 ووافق على ارتداء القميص الأبيض".
وأكدم أحمد مرتضى أن الأهلي يستحق ان يكون نادي القرن مثل نادي الزمالك، وهي ليست خناقة بين الطرفين، فالزمالك يرى ان هناك حق وسيلجأ للطرق الشرعية".
وأكمل:" البحث عن المصادر بشأن اللائحة التي منحت الأهلي اللقب قليلة جدا، وبعدما عثرت على اللائحة بصعوبة وجدتها غير منطقية، والادارة الحالية لديها الرغبة في الحصول على هذا الحق".
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