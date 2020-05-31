شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: شيكابالا ظلم نفسه ومرتضى منصور من أعاده للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، إن قرار عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق إلى البيت الأبيض، جاء برغبة من مرتضى منصور، لختام حياته بالقميص الأبيض، تقديرا لتاريخه وقيمته.
أضاف أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على "قناة أون تايم سبورتس 1" "تعرض شيكابالا لظلم كبير خلال السنوات الماضية، وظلم هو نفسه أوقات أخرى، وقرار عودته تكريمًا له من أجل منحه فرصة جديدة داخل النادي".
وشدد عضو المجلس الأبيض، على أن الكثير من الشخص
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