شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: فتح الزمالك لملف نادى القرن لا يقلل من قيمة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فتح النادى الأبيض لملف نادى القرن لا يقلل من قيمة الأهلى.

وأضاف أحمد مرتضى خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1:" ملف نادي القرن العشرين في أفريقيا هذه مسألة حق وليس تقليل من الاهلي".

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وتابع:" الأهلي يستحق ان يكون نادي القرن مثل نادي الزمالك، وهي ليست خناقة بين الطرفين، فالزمالك يرى ان هناك حق وسيلجأ للطرق الشرعية".

وأكمل:" البحث عن المصادر بشأن اللائحة التي منحت الأهلي اللقب قليلة جدا، وبعدما عثرت على اللائحة بصعوبة وجدتها غير منطقية، والادارة الحالية لديها الرغبة في الحصول على هذا الحق".