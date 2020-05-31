شكرا لقرائتكم محمد فاروق يعلن اسماء الراحلين عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، استقر على رحيل 4 لاعبين عن صفوف القلعة البيضاء، نهائيًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: " إدارة نادي الزمالك قررت رحيل كابونجو كاسونجو، على خلفية عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكانيات اللاعب".

وأضاف: " كما استقر نادي الزمالك على رحيل حميد أحداد المعار لصفوف نادي الوداد المغربي، وكذلك رزاق سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري، ومعروف يوسف المعار للمقاولون العرب".