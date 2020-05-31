شكرا لقرائتكم فضل يكشف سبب رحيله عن تعاقدات الأهلي: تعرضت لهجوم من خلال اللجان الألكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه استقال من الأهلي بسبب عدم وجود دور له.

وقال فضل خلال تصريحات تلفزيونية: "قدمت استقالتي من النادي الأهلي بسبب عدم وجود دور لي، وتعرضت لهجوم من خلال اللجان الالكترونية، ولابد من إعادة النظر في ذلك الأمر".

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وأكمل: "إذا عاد الزمن سأصمم ألف مرة على قراري بالرحيل"

وأتم: "أرفض الحديث عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي نظرا لوظيفتي الحالية".