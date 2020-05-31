شكرا لقرائتكم محمد فضل: حسام غالي الأنسب لرئاسة الأهلي مستقبلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه اتعرض عليه هو وحسام غالي أن يكونا مديرا للمنتخب في عهد أجيري.

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وقال فضل خلال تصريحات تلفزيونية : "اتعرض علينا أن نكون مديرا للمنتخب في عهد اجيري بشكل رسمي من هاني ابوريدة ولكن محمود الخطيب رفض وطالبني بالاستمرار في الأهلي".

وأكمل: "لست أخطط للتواجد في الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون حسام غالي رئيسا للفريق بعد اكتساب الخبرات وهو جزء من تاريخ النادي والأنسب له".