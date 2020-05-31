شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: هرفع قضية أن منتخب مصر هو بطل القرن مش الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيرفع قضية ثانية للمطالبة بحقوق منتخبنا القومي في قضية منتخب القرن الذى توج به منتخب الكاميرون.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "سأتقدم بملف للاتحاد الدولي للمطالبة بحق مصر في لقب منتخب القرن والذي تم منحه للكاميرون كمجاملة لعيسى حياتو رئيس الكاف السابق".

وعن قضية بطل القرن، قال رئيس نادى الزمالك: الأهلي كان في المركز الرابع بترتيب نادي القرن: "في عام 1996 كان ترتيب الأندية الأفريقية المحدد لنادي القرن كالاّتي: الزمالك في الصدارة ويليه كانون ياوندي ثم الرجاء المغربي والأهلي رابعاً".

وأوضح: "ليس بيني وبين الأهلي أي أزمة بخصوص نادي القرن ولكن أطالب بحقوقي، وسبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الكاف".

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وتابع رئيس الزمالك: "من لا يصدقني بخصوص تريب الأهلي في معايير نادي القرن العشرين بأفريقيا فعليه التوجه لمقر الكاف من أجل التأكد بالمستندات".

وعن إهانة شيكابالا، قال مرتضى منصور: "لن أسمح بإهانة أحد من نجوم الزمالك، ولن يجرؤ أحد على إهانة نجوم الفريق، وما ذنب شيكابالا في كل هذه الإهانات؟ وهل يسعد جماهير الأهلي هذه الإهانة؟".

وأضاف رئيس الزمالك: لن أترك حق شيكابالا وكل من شتمه تم توثيق صفحته وعمل بلاغ للنائب العام، عمل إيه لكل ده، دا قام بنشر صورة زوجته وولده خلال تهنئة العيد مثل أي نجم يقوم بنشر صوره على مواقع التواصل".

وقال مرتضى منصور: "أمنح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك تقديراً لما يقدمه في عالم الطب وعلاج المرضى".