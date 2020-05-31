شكرا لقرائتكم محمد فضل: أنجزنا 99% من صفقات الاهلي .. ولست نادم على الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه اذا عاد به الزمن سيتخذ نفس قرار رحيله عن لجنة التعاقدات بالاهلي.
وقال فضل في تصريحات تلفزيونية: "انجزنا 99% من صفقات الاهلي المرغوب فيها خلال تواجدنا، واذا عاد بي الزمن سوف اتخذ نفس القرار بالرحيل اعتراضا على وجود هيثم عرابي.
واردف: علاقتي بمسئولو الاهلي جيدة، لم أتقابل مع هيثم عرابي بعد الازمة، واشعر دائما انه يبالغ في حبه للأحمر.
واتم كلماته: أمير توفيق أفضل واهم صفقات ابرمها الأهلي هذا الموسم، لانه انجز كثيرا.
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