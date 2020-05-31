شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك كان الأول عام 1996 والأهلى الرابع في ترتيب نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الزمالك كان متصدر ترتيب نادي القرن العشرين في أفريقيا سنة 1996 والأهلى كان في المركز الرابع.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: الأهلي كان في المركز الرابع بترتيب نادي القرن: "في عام 1996 كان ترتيب الأندية الأفريقية المحدد لنادي القرن كالاّتي: الزمالك في الصدارة ويليه كانون ياوندي ثم الرجاء المغربي والأهلي رابعاً".

وأوضح: "ليس بيني وبين الأهلي أي أزمة بخصوص نادي القرن ولكن أطالب بحقوقي، وسبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الكاف".

وأنهى تصريحاته قائلاً: "من لا يصدقني بخصوص ترتيب الأهلي في معايير نادي القرن العشرين بأفريقيا فعليه التوجه لمقر الكاف من أجل التأكد بالمستندات".

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وعن إهانة شيكابالا، قال مرتضى منصور: "لن أسمح بإهانة أحد من نجوم الزمالك، ولن يجرؤ أحد على إهانة نجوم الفريق، وما ذنب شيكابالا في كل هذه الإهانات؟ وهل يسعد جماهير الأهلي هذه الإهانة؟".

وأضاف رئيس الزمالك: لن أترك حق شيكابالا وكل من شتمه تم توثيق صفحته وعمل بلاغ للنائب العام، عمل إيه لكل ده، دا قام بنشر صورة زوجته وولده خلال تهنئة العيد مثل أي نجم يقوم بنشر صوره على مواقع التواصل".

وقال مرتضى منصور: "أمنح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك تقديراً لما يقدمه في عالم الطب وعلاج المرضى".

وعن رئيس اللجنة الخماسية، قال رئيس الزمالك: "يا عمرو يا جنايني.. أنت لسه قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، مضيفا: عندما يتم توجيه سؤال للجنايني إجابته تكون حاضرة "لما الدولة تقول".

وأوضح رئيس الزمالك: "أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الامر الذي يمنعه الفيفا"، مؤكداً أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لاستكمال الدوري الممتاز، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 اّلاف دولار شهرياً.