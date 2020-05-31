شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: صفقات الزمالك تتم بخطة مسبقة مع رئيس النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن الصفقات تتم دائما بخطة مسبقة مع مرتضى منصور رئيس النادي، لافتا إلى أن الأمور تبدأ من عنده وأيضا تنتهي عنده.

قال أحمد مرتضى خلال حوراه مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "اون تايم سبورتس 1":" رئيس النادي تمسك باتمام صفقتي طارق حامد وعلي جبر رغم اغلاق هذا الملف وقتها، وأغلب الصفقات كانت تتم داخل منزلي".

أضاف أحمد مرتضى:" حسين السيد لاعب الاهلي كان على وشك التوقيع للزمالك في وقت سابق داخل منزله، لكنه في النهاية لم تحسم الصفقة وقرر التوقيع للأهلي واحترمت ذلك واتصلت به هاتفيا وهنأته على ذلك".