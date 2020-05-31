شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: مسئولو الأهلى كانوا يرغبون في تأجيل القمة عقب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد ان مسئولي الاهلي كانوا يرغبون في تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها فبراير الماضي في مصر عقب مباراة السوبر التي اقيمت في الامارا، وقال احمد مرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : الاهلي كان يرغب في تأجيل المباراة ولكن مسئولي اتحاد الكرة تعنتوا في هذة المسألة وتمسكوا باقامة المباراة دون مبرر ، وه1ا هو سر الخلاف بين الزمالك واتحاد الكرة حاليا.

كما قال احمد مرتضي انه قام بترضية وليد سليمان لاعب الاهلي عقب مباراة السوبر بسبب تعرضه للضرب من لاعبي الزمالك بخلاف خسارة الاهلي، وانه يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع لاعبي الاهلي امثال وليد سليمان ورامي ربيعة وسعد سمير، موجها رسالة الي الجماهير بنبذ التعصب وخاصة حالة الصراع في السوشيال ميديا المتواجدة حاليا.

فيما شدد احمد مرتضي علي انه في بعض الاحيان كان يقوم بدفع اموال من جيبه الخاص لتوفير مقدمات عقود اللاعبين وتجديد تعاقدات البعض ، منذ ان كان عضوا في مجلس كمال درويش، مؤكدا ان الاخير كان يقوم بسداد تلك الفلوس وقال مازحا : في عهد مرتضي الفلوس مبترجعش.

كما كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ، عن حقيقة ازمة الزمالك مع محمود كهربا لاعب الاهلي الحالي وقت ان كان لاعبا في الزمالك، حيث قال احمد مرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : كهربا طلب الحصول علي مبلغ اكبرمن عقده كشرط لتوقيع عقد جديد مع الزمالك وهو امر فضه المجلس كاملا ، مضيفا ان كهربا هرب من الزمالك رغم ان النادي قدم له الكثير واللاعب استفاد ماديا كثيرا من النادي في فترات اعاراته للخليج، حيث كان يحصل اللاعب علي ما يقرب من 2 مليون دولار في كل اعارة، بخلاف 100 الف دولار من قيمة مستحقات الزمالك تم التنازل عنها للاعب، الا انه في النهاية هرب وترك الفريق قبل نهاية الدوري، وتسبب في خسارة الزمالك اموالا كثيرة من وراء هروبه مما سيجعل قيمة الغرامة عليه كبيرة وفقا للتوقعات في قضية اللاعب المنظورة في الفيفا.

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كما تحدث احمد مرتضي عن مرحلة المفاوضات مع اللاعبين لانضمامهم للزمال قائلا : انا بخيل علي فلوس النادي واحاول دائما توفير اموالا للنادي ، وقال عضو المجلس : انا ممكن افسد صفقة بسبب بدل سكن للاعب.

فيما أكد احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، انه عايش عدد كبير من مجالس ادارات الزمالك ما بين مشجع ومسئول، حيث قال احمد مرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : دخلت نادي الزمالك وعمري 10 سنوات ايام الراحل نور الدالي ، وتعلمت الكثير من كل المدارس التي تعاملت معها، كما قال احمد مرتضي ان نزول امير المشرف علي الكرة بالنادي للعمل في الزمالك اراحه علي المستوي الشخصي لانه كان يتحمل الكثير من الملفات ولكن بمجرد نزول امير وتوليه ملف فريق الكرة اصبحت الامور اكثر سهولة بالنسبة له.

وقال احمد مرتضي ان المشتار مرتضي منصور رئيس النادي تولي المهمة في فترة صعبة لم يكن هناك اي اموال داخل النادي لدرجة ان حسين السيد لاعب الاهلي وقت التفاوض معه استغرب من وجود اموال في الزمالك وكان قريب من التوقيع للأبيض لولا رغبة والدته التي حسمت انتقاله للاهلي، مضيفا انه ارسل رسالة تهنئة لحسين السيد عقب توقيعه للاهلي، واكد عضو مجلس الزمالك ان جميع اللاعبين الذين وقعوا للزمالك في عهد مرتضي منصور وقعوا في منزله وحصلوا علي اموالهم كاملة في وقت لم يكن هناك سيولة مالية داخل الزمالك.