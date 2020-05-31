شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضي: الأهلي والزمالك يستحقان لقب القرن والملف مش "خناقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضي منصور ان ملف نادي القرن ليس خناقة بين الاهلي والزمالك او جمهور الفريقين، مؤكدا ان فتح الزمالك لملف نادي القرن لا يمثل اي تقليل للاهلي وانما هو بحث عن حقوق الزمالك، وشدد احمدمرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت علي ان الاهلي والزمالك يستحقان لقب القرن ولكن الازمة في طريقة حساب النقاط والتي اقرها الاتحاد الافريقي ، وقال احمد مرتضي : ليس منطقي ان يتم احتساب لقب السوبر بنقطة واحدة والمركزالثالث في دور المجموعات يحصل علي نقطتين.

فيما فجر احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد ان مسئولي الاهلي كانوا يرغبون في تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها فبراير الماضي في مصر عقب مباراة السوبر التي اقيمت في الامارا، وقال احمد مرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : الاهلي كان يرغب في تأجيل المباراة ولكن مسئولي اتحاد الكرة تعنتوا في هذة المسألة وتمسكوا باقامة المباراة دون مبرر ، وه1ا هو سر الخلاف بين الزمالك واتحاد الكرة حاليا.

كما قال احمد مرتضي انه قام بترضية وليد سليمان لاعب الاهلي عقب مباراة السوبر بسبب تعرضه للضرب من لاعبي الزمالك بخلاف خسارة الاهلي، وانه يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع لاعبي الاهلي امثال وليد سليمان ورامي ربيعة وسعد سمير، موجها رسالة الي الجماهير بنبذ التعصب وخاصة حالة الصراع في السوشيال ميديا المتواجدة حاليا.

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فيما شدد احمد مرتضي علي انه في بعض الاحيان كان يقوم بدفع اموال من جيبه الخاص لتوفير مقدمات عقود اللاعبين وتجديد تعاقدات البعض ، منذ ان كان عضوا في مجلس كمال درويش، مؤكدا ان الاخير كان يقوم بسداد تلك الفلوس وقال مازحا : في عهد مرتضي الفلوس مبترجعش.

كما كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ، عن حقيقة ازمة الزمالك مع محمود كهربا لاعب الاهلي الحالي وقت ان كان لاعبا في الزمالك، حيث قال احمد مرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : كهربا طلب الحصول علي مبلغ اكبرمن عقده كشرط لتوقيع عقد جديد مع الزمالك وهو امر فضه المجلس كاملا ، مضيفا ان كهربا هرب من الزمالك رغم ان النادي قدم له الكثير واللاعب استفاد ماديا كثيرا من النادي في فترات اعاراته للخليج، حيث كان يحصل اللاعب علي ما يقرب من 2 مليون دولار في كل اعارة، بخلاف 100 الف دولار من قيمة مستحقات الزمالك تم التنازل عنها للاعب، الا انه في النهاية هرب وترك الفريق قبل نهاية الدوري، وتسبب في خسارة الزمالك اموالا كثيرة من وراء هروبه مما سيجعل قيمة الغرامة عليه كبيرة وفقا للتوقعات في قضية اللاعب المنظورة في الفيفا.