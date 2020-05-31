شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: أمير توفيق هو أهم صفقة أهلاوية في السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثني محمد فضل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شئون الكرة المصرية علي اداء امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق الحالي بالأهلي.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية :"امير توفيق شخصية مثقفة ومحترمه واستطاع في فترة قصيرة تحقيق العديد من الانجازات ..لجنه التعاقدات في عهدي انجزت العديد من الملفات ونجح امير توفيق في استكمال المهمه وبناء فريق قوي قادر علي الدفاع عن فريق عريق بحجم الأهلي..ولكني اري ان امير توفيق هو اهم صفقة اهلاوبه في السنوات الاخيرة" .

وشدد محمد فضل، أنه استقال من الأهلي بسبب عدم وجود دور له.، معلقا "قدمت استقالتي من النادي الأهلي بسبب عدم وجود دور لي، وتعرضت لهجوم من خلال اللجان الالكترونية، ولابد من إعادة النظر في ذلك الأمر و إذا عاد الزمن سأصمم ألف مرة على قراري بالرحيل"

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، ما تردد مؤخراً بشأن مفاوضات النادى مع محسن متولى مهاجم فريق الرجاء المغربى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن ما تردد فى هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولا يعدو كونه مجرد اجتهادات لا أساس لها على أرض الواقع، لأن الأهلى لم يدخل فى أية مفاوضات من قريب أو بعيد مع مهاجم المغربى، مُتسائلاً: من أين يأتى هؤلاء بمثل هذه الأنباء وتلك المفاوضات الغريبة التى لا نسمع عنها إلا فى وسائل الإعلام فقط؟!. Advertisements وكانت تقارير صحفية مغربية قد تناولت أن الأهلى دخل فى مفاوضات مع محسن متولى، صاحب الـ34 عاماً، بل وأكدت أن المهاجم المغربى رحّب بالعرض الأهلاوى ما يعنى دخول المفاوضات مرحلة مُتقدمة لحسمها فى ميركاتو الصيف المقبل، قبل أن يُبدد أمير توفيق هذه المفاوضات شكلاً وموضوعاً ويؤكد أن الأهلى لم يتحدث مع مهاجم الرجاء المغربى. فى شأن آخر، أعلن الأهلى أن على معلول لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأن باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا. وفى هذا الشأن، قال أمير توفيق إن النادى لم يتلق عروضاً من الهلال السعودى مثلما تردد مؤخراً، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادى حالياً كونه عنصراً أساسياً فى كتيبة رينيه فايلر، وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلى، وليس صحيحاً أن النادى تلقى عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولى التونسى، موضحاً أن النادى لم يتلق عرضاً من نظيره السعودى ولا توجد نية فى الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً. وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل التعاقد مع معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسى والصادر باللغة الفرنسية، تقدم نادى الهلال بعرض رسمى لضم نجم الأهلى ومنتخب تونس على معلول خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل.

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