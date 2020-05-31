شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: رمضان صبحى وافق على الانضمام للزمالك 2014 / 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك مفاجاة من العيار الثقيل بعدما اكد ان رمضان صبحي لاعب الاهلي الحالي وافق علي الانصمام للزمالك موسم 2014 / 2015 ، وكان سيوقع علي عقود انتقاله للابيض رسميا في احدي معسكرات المنتخبات، ولكن توقفت الصفقة في اللحظات الاخيرة بسبب عضو مجلس ادارة في الزمالك وقتها ، وقال احمد مرتضي في تصريحات لقناة اون تايم سبورت : كنت ساتوجه انا وشريف منير حسن الي معسكر المنتخب للحصول علي توقيع رمضان صبحي رسميا لولا احد اعضاء مجلس ادارة الزمالك وقتها والذي قال لي لا تذهب للمعسكر بداعي انه انهي جميع الاتفاقيات مع اللاعب ، ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الاخيرة.

وقال احمد مرتضي ان توفيق اللاعبين في الاندية له عامل كبير في الصفقات، فمن الممكن ان تضم ميسي ولكن لا يقدم مستوي جيد ، وفي المقابل فان لاعب مثل احمد سيد زيزو جاء دون ضجة اعلامية واصبح احد اعمدة الزمالك ويعتبر صفقة تساوي اضعاف القيمة التي انضم بها للزمالك بداية من الموسم الحالي.

فيما أكد أحمد مرتضي منصور ان ملف نادي القرن ليس خناقة بين الاهلي والزمالك او جمهور الفريقين، مؤكدا ان فتح الزمالك لملف نادي القرن لا يمثل ايتقليل للاهلي وانما هو بحث عن حقوق الزمالك، وشدد احمدمرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت علي ان الاهلي والزمالك يستحقان لقب القرن ولكن الازمة في طريقة حساب النقاط والتي اقرها الاتحاد الافريقي ، وقال احمد مرتضي : ليس منطقي ان يتم احتساب لقب السوبر بنقطة واحدة والمركزالثالث في دور المجموعات يحصل علي نقطتين.

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فيما فجر احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد ان مسئولي الاهلي كانوا يرغبون في تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها فبراير الماضي في مصر عقب مباراة السوبر التي اقيمت في الامارا، وقال احمد مرتضي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : الاهلي كان يرغب في تأجيل المباراة ولكن مسئولي اتحاد الكرة تعنتوا في هذة المسألة وتمسكوا باقامة المباراة دون مبرر ، وه1ا هو سر الخلاف بين الزمالك واتحاد الكرة حاليا.

كما قال احمد مرتضي انه قام بترضية وليد سليمان لاعب الاهلي عقب مباراة السوبر بسبب تعرضه للضرب من لاعبي الزمالك بخلاف خسارة الاهلي، وانه يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع لاعبي الاهلي امثال وليد سليمان ورامي ربيعة وسعد سمير، موجها رسالة الي الجماهير بنبذ التعصب وخاصة حالة الصراع في السوشيال ميديا المتواجدة حاليا.