مرتضى منصور: الأهلى ليس طرف فى قضية نادى القرن.. والتطاول على "تركى" مرفوض

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الاهلى ليس طرف بشأن قضية نادى القرن ولكن يبحث عن حق القلعة البيضاء من الاتحاد الافريقى لكرة القدم و أن ترتيب الاندية عام 1996 كالتالى الزمالك و كانو ياوندى و الرجاء و الاهلى " .

وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، رسالة مجهولة لم يحدد من المقصود بها، وذلك بعد لحظات من التصريحات التى أدلى بها حسام عاشور قائد الفريق، حول الاتفاق على إقامة مهرجان اعتزاله، واتهامه لمجلس القلعة الحمراء بتعطيل اتمام الاتفاق الثلاثى الذى تم بين "الأهلى وعاشور وتركى آل الشيخ".

ونشر تركى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك قائلاً: "يا سبحان الله.. حسام عاشور وعبد الله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة.. عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه.. الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".