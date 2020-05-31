شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهدى مجدى يعقوب العضوية الشرفية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية لنادى الزمالك، تقديراً لجهوده الكبيرة في عالم الطب. Advertisements وقال مرتضى في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: "أمنح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك تقديراً لما يقدمه في عالم الطب وعلاج المرضى".

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